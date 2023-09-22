美議員促對國軒子公司安全審查

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中美科技戰火延燒到電池領域，美國共和黨議員美東時間20日以公司高層受中國政府影響為由，要求美國財政部，對中國電動車電池廠－國軒高科在美子公司Gotion，與中國有關聯的所有權進行安全審查。

國軒高科A股21日股價收漲0.087％至人民幣22.96元，年內累計下跌22.09％。

國軒高科成立於1995年，總部位於安徽合肥。2022年，國軒高科鋰電池出貨量約28.5GWh，根據中國汽車動力電池產業聯盟數據顯示，該公司全年動力電池裝置量年增66.2％至13.33GWh，市占率4.52％，排名大陸第四。

美國伊利諾州政府當地時間8日宣布，Gotion將斥資20億美元在當地建設電動車電池超級工廠，預計將生產鋰離子電池組、電池芯，計畫2024年投產。伊利諾州州長J.B. Pritzker表示，Gotion的工廠將創造2,600個職缺，是該州數十年來最重要的新製造業投資。早在2022年10月，Gotion宣布在美國密西根州投資24億美元建廠。

路透報導，美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）和伊利諾州、密西根州的共和黨眾議員，發函給美國財政部長葉倫（Janet Yellen），要求美國外國投資委員會（CFIUS）審查Gotion與中國共產黨的關係。

上述議員指出，雖然德國福斯汽車持有國軒高科約30％股份，是最大單一股東，但中國透過多位個人股東對該公司保持實際的控制。在這些股東中，國軒高科創辦人李縝及其兒子都是中共組織的成員。其他主要股東多為與中國政府有關聯的實體所有，其章程承諾執行中共的重大戰略決策。