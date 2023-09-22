房地擔保解限制出境 可按市價

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房地供納稅擔保可申請按市價認定

納稅人如果因欠稅被限制出境，而需以配偶的房屋及土地，作為納稅擔保解除限制出境，此時擔保品現值的估算上，依法應按公告土地現值及房屋評定現值加20％計算，但因為這樣算出來的估值偏低，此時納稅人可提出證明，改按市價計算估值，會較划算。

財政部北區國稅局表示，納稅義務人申請解除出境限制提供不動產擔保的目的，是因為在無法繳納時，稽徵機關得就擔保品強制執行取償，因此該擔保品應符合稅捐稽徵法第11條之1第4款規定，以易於變價、無產權糾紛，且能足額清償的土地或已辦妥建物所有權登記的房屋為限。

有關該擔保品的估價方面，則應依稅捐稽徵機關受理擔保品計值及認定辦法第5條規定，土地按公告土地現值加20％、房屋按稅捐稽徵機關核計房屋現值加20％估算，但納稅義務人能提供足供認定該房屋及土地時價資料及證明文件，如報章雜誌所載市場價格、不動產估價師的估價資料等，經稅捐稽徵機關查明屬實者，也能認定。

國稅局舉例，A君2020年度綜合所得稅及罰鍰繳款書，應納稅捐合計新台幣1,030萬元，因未依限繳納及提供相當擔保，國稅局報請財政部函請內政部移民署限制出境。然A君因有出國洽公需求，急於解除出境限制，申請以其配偶名下房屋及土地為繳稅擔保。

A君提出作為擔保的房屋現值300萬元、土地公告現值400萬元，經估算價值為840萬元（300萬元×1.2+400萬元×1.2=840萬元），雖該擔保品易於變價、無產權糾紛，但不符合足額清償的要件。

國稅局於是輔導A君，申請按房屋及土地的時價估算擔保品價值，經不動產估價師鑑定，評估市價為1,040萬元，國稅局查明屬實，於A君辦妥不動產抵押權設定後，即解除其出境限制。

國稅局提醒，納稅義務人以土地及房屋作為繳稅擔保時，如果認為土地公告現值，或房屋現值加兩成估價與擔保品市價不符時，可主動提示公允客觀的時價資料及證明文件，申請核實認定，以免影響自身權益。