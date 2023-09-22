放拉霸機、搖搖馬 釣蝦場要繳娛樂稅

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桃園市政府地方稅務局表示，經營釣魚、釣蝦場、游泳池及水療（SPA）場所，因為非屬娛樂稅法規定「其他提供娛樂設施供人娛樂」的範圍，所以免徵娛樂稅；不過，如擺設拉霸機、彈珠台等設施供人娛樂，就要依照每月營業額課徵娛樂稅。

稅務局指出，經營釣魚、釣蝦場、游泳池及水療（SPA）場所，因為非屬娛樂稅法第2條第1項第6款規定的「其他提供娛樂設施供人娛樂」範圍，因此免課徵娛樂稅。

不過，如在上述場所放置拉霸機、彈珠台等電子遊戲機，或者具娛樂性質的選物販賣機、投幣式電動搖搖馬等，因提供娛樂設施供人娛樂，屬於娛樂稅課徵範圍，依規定按每台每月查定營業額標準計徵娛樂稅。

稅務局指出，提供娛樂設施供人娛樂的店家，應該要在開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業前，辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，否則一經查獲，將被依娛樂稅法第12條，處以1萬5千元以上、15萬元以下罰鍰。

另外，依娛樂稅法規定，娛樂稅代徵人不為代徵或短徵、短報、匿報娛樂稅者，除追繳外，按應納稅額處5倍至10倍罰鍰，並得停止其營業，如果代徵人同時觸犯娛樂稅法第12條規定及第14條規定時，應擇一從重裁處。

例如，金小姐新開了一家卡啦OK店，但開幕於2個月，一直沒有去辦娛樂業登記及代徵報繳娛樂稅手續，警察查訪時發現未辦登記，於是函請地方稅稽徵機關查處。

最後，金小姐除了要補繳6,000元娛樂稅，也因同時違反娛樂稅法第7條及第9條規定。依「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，經查獲未辦登記及代徵手續者，處行為罰1萬5,000元罰鍰。

另依「稅務違章案件減免處罰標準」規定，不為代徵或短徵、短報、匿報娛樂稅者，應納稅額逾3,000元至6,000元，按應納稅額處3倍的漏稅罰，最後從重裁處金小姐1萬8,000元罰鍰。