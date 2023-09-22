三類基金 金管會將委外審查

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金管會審查基金委外

投信基金可望加速問世，證期局副局長黃厚銘21日公布，為提升基金審查效率，目前走申報生效、投資國內為限的基金，若要募集、追加募集及展延案件，未來將委託證交所、櫃買中心、集保審查。證期局將更聚焦市場監理、產業發展、投資人保護及政策規劃檢討等。

證期局強調這次鬆綁將是「分階段」式，現行走核准制、ESG基金、及投資海外的基金，仍是由證期局審查，未來視委外效果再逐步放寬，第一階段在2024年1月1日上路。

黃厚銘指出，現行境外基金都是「申請核准制」，金管會也規劃未來若是經金管會深耕計畫認可的境外基金，可選用「申報生效制」，45個營業日即可生效。

金管會將預告修正投信募集基金處理準則及境外基金管理辦法，一旦通過，明年起現行12個營業日生效以投資國內為限的新募基金、七個營業日生效的追加募集及展延案件（未在生效後六個月內完成募集而須申請展延），將可委託證交所、櫃買中心、集保來審查。

證期局仍保留審查三類基金，即ESG環境、社會及治理相關主題基金；複雜類型或投信曾被裁罰必須改採核准制的基金；投資海外的基金。若以去年102檔基金送審為例，新制下，金管會將審查65件，有37件可委外，櫃買中心、證交所掛牌ETF有19件，18件非ETF基金則由集保審查。

至於境外基金現行全部採核准制，金管會亦研擬可選用申報生效制，可在45個營業日內生效，黃厚銘指出，這部分要先修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，獲深耕認可的境外基金機構，才能選擇申報生效制。

投信投顧公會理事長劉宗聖認為，已成熟的基金審查委外辦理，主管機關可將更多人力及資源放在開放新業務及新興風險監理上，不僅可讓業者更快開辦新業務，也可更強化投資人權益保障，對投信業者來說，新商品審查時效上可能會更高。