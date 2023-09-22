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宏泰薰衣草條款將上路，保證續保健康險，不能任意漲價。保險局21日宣布，將修正「保險商品銷售前程序作業準則」，未來保證續保的健康險保單若要調高續期保費，除要事先送審外，也要在漲費三個月前派專人告知要保人，預計10月底前上路。

壽險業銷售的一年期或短年期醫療險許多都是「保證續保」但「不保證費率」，即不是一率到底，若保單損失率攀高時，為了不再虧下去，壽險公司可申請調高續期保費，為減少日後爭議，保險局新規明訂，一保險業在招攬時或調費前，應向保戶清楚說明「費率不保證」；二若要漲費率須金管會「事前核准」，減少爭議。

保險局副局長蔡火炎表示，過去業務員在招攬時，很多未跟保戶強調費率「沒有保證」，針對這些過去銷售的健康險，希望保險公司若要調漲費率，必須在漲費三個月前，派專人當面或以電話向每位保戶說明清楚，找不到保戶才用雙掛號。

去年3月之後銷售的健康險保單，壽險公會有公版保戶告知書，各公司會讓保戶簽署以表示瞭解保單是不保證費率，未來如果要調整費率，即可不用再額外派專員向每一位保戶說明；但去年3月前銷售的舊保單，保險公司即日起也能向既有保戶補說明費率不保證，不管是用告知書，還是用電話錄音等，留存相關證據後，若未來若要調整費率，也不用再派專人說明。

保險局強調，新規定是要確認「每一位保戶都清楚知悉費率不保證」，不是要求每一位保戶都要「點頭同意」，保險公司才可調費率。

保險局也規定，不保證費率的健康險要漲費率前，保險公司要說明調漲費率的合理性、保單銷售後所有年度經驗資料，且經驗資料不得低於三年，由金管會核准後才可調漲費率。

蔡火炎指出，要保險公司提供從商品開賣到銷售的每一年經驗資料，是考量健康險剛開始銷售時，保戶還年輕、損失率很低，後來客戶年紀變大，損失率開始提高，若保險公司只截取最後幾年的損失率、虧損情況，保戶年輕時損失率不高，保單有賺錢卻沒有考慮進去，對保戶不合理。