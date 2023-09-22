兆豐銀主辦金寶電子138億聯貸

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金寶電子睽違八年再次回到聯貸市場，兆豐銀行攜手合庫銀行、第一銀行及華南銀行共同統籌主辦138億元聯貸案，獲土地銀行、上海商銀、永豐銀行及彰化銀行等銀行支持，短期間即超額認購並結案，21日完成簽約，

兆豐銀指出，金寶電子今年成立50周年，集團陸續進行資源整合，並持續關注全球供應鏈短缺動態、擴展新產品線包括手持裝置、電子通訊產品，亦持續研發5G技術、加大布局電動車事業等，期望「立足台灣、布局全球」，未來營運展望可期。

金寶電子睽違八年再度在聯貸市場上登場，各家銀行皆積極爭取，最終由兆豐銀攜手合庫、一銀及華銀共四家公股銀共同主辦，短期間即超額認購並結案，顯示銀行團對該集團經營績效正面肯定，此次聯貸案提供穩固的資金支持，將進一步強化金寶電子在國際市場的競爭地位。

兆豐銀表示，金寶電子在推動環境永續發展、打造幸福職場及共好社會、強化公司治理上做足準備，除推行各項減緩與調適措施之外，去年成為氣候相關財務揭露的支持者，也響應科學基礎減碳目標倡議（SBTi），預計2030年達成總部碳中和的目標，這次聯貸案亦結合ESG永續連結指標。

兆豐銀行積極統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，統計自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾2成，截至2023年8月底，累計已超過7,532億元。