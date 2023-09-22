國泰打造多元、平等與共融職場

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國泰金控在「人才投資、身心健康、多元共融、薪酬激勵」四面向指標深受評審青睞，雙獲今年首屆「天下人才永續獎」殊榮，國泰金控獲頒大型企業組第五名、國泰證券獲頒中堅企業組第三名。

國泰金控與證券，秉持「透明、平等、友善」原則迎接疫後變局，在優化員工職場旅程舉措、導入遊戲化的數位學習平台、創新的走路做公益兼顧員工健康與環境永續，顯示對人才永續的重視與投資，並積極打造多元、平等與共融（DEI）的職場環境，翻轉外界對金融業職場的刻板印象。

國泰金副總翁德雁表示，國泰秉持科技賦能與人本精神，培養出支持型組織不可或缺的工作、成長、人資與生活夥伴，並重塑溝通互動、團隊協作、人才技能養成與關懷機制，讓陪伴、傾聽、對話融入工作日常，營造多元包容職場文化，並提供優質資源與舞台。

國泰金積極打造透明溝通機制，如舉辦「里民大會」，由總經理親自擔任「里長伯」與員工互動，讓雙向交流展現其中。而集團內部溝通平台、業務資訊分享報，以及行動辦公筆記漫畫等，更提升互動溝通的多元黏著性，跳脫傳統規範框架。

更打造以學習者為中心的數位學習平台，導入遊戲化學習法，建立數位圖書館，推動自協理、經理、Young Talent等不同階層領導梯隊發展，員工累積8小時學習還可以申請一日學習假。並於員工的職場旅程中設計節點調查，包含求職、新人、績效管理、回饋機制及到職滿週年等，根據調查結果進行體驗優化舉措，陪伴員工與公司共同成長。

國泰證為因應金融科技浪潮及ESG發展趨勢，持續以「設計思考、數據驅動、敏捷開發」等數位創新思維，引導員工突破框架，以「技能重塑、職能升級、領導梯隊建構」，協助多元職能發展。打造多元、平等與共融（DEI）的職場環境，推出優於法規的福利舉措，如每年提供1日有薪志工假、學習假及10日有薪產檢假等。

為打造人才永續發展生態系，國泰金今年針對職場多元共融推出DEI小鎮，主打「Place for all」概念，支持同仁不論任何背景、經歷、資歷，都能在透明、平等、友善的職場環境裡發光發熱。