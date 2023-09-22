玉山金獲天下人才永續獎第一名

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玉山金控全力投入人才培育，透過完善福利制度與職涯發展，打造「玉山人快樂的第二個家」，因此蟬聯「天下永續公民獎」大型企業組第一名，更獲得首屆「天下人才永續獎」大型企業組服務金融業第一名，代表玉山長期致力人才議題的承諾與實踐，展現人才永續承諾的決心，獲得評審團隊的一致肯定。

人才是先行指標，也是關鍵指標。玉山從成立的第一天起就投入人才培育，打造多元舞台讓玉山人用雙手彩繪自己的未來，同時透過完善的福利制度與職涯發展，打造「玉山人快樂的第二個家」，讓人才得以長期在玉山發展茁壯。這次「天下人才永續獎」包含人才投資、身心健康、多元共融、薪酬激勵等四大面向，玉山在各項評核指標上都有傑出的表現。2023年天下雜誌「天下人才永續獎」20日舉行頒獎典禮，玉山獲第一名的肯定。

在人才保留與發展培育方面，玉山建構多元且完善的人才培育制度，讓同仁在每個職涯階段都能得到充分的培訓與發展，並透過多元活動的高度參與來提高組織認同，例如不同世代共同參與重要議題討論、大師論壇、創新競賽、ESG永續活動等。在職場多元共融方面，秉持以人為本的精神，重視DEI（多元、平等、共榮）的價值與實踐，落實友善職場，例如成立員工持股信託、員工安心成家方案、「玉山寶貝成長基金」鼓勵生育、友善的母性照顧措施等，打造人才永續的幸福職場。

先培育人才再經營事業，玉山長期深耕永續人才並獲得內外部認同與肯定，連續三年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、金融研訓院菁業獎「最佳人力發展獎」等。獲獎是榮譽更是責任，玉山將秉持「心清如玉、義重如山」的精神，持續深耕人才培育，為臺灣這塊土地培育更多優秀的金融人才，期望為員工、顧客、股東及社會，也為我們這塊熱愛的土地創造更多的價值，共同邁向更美好、永續的未來。