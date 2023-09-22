萬里雲拚購併 搶東南亞大餅

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雲端服務商萬里雲創辦人暨董事長劉永信21日表示，東南亞市場的雲端服務發展迅速，該公司連續兩年東南亞市場的業績成長率均逾5成，為搶占東南亞市場大餅，接下來將透過購併的方式來積極佈局。

劉永信表示，2022年東南亞市場的業績成長6成，2023年應該也有5成的成長率。目前在越南、印尼均有據點，明年度希望透過購併的方式，擴張東南亞市場的占有率。

萬里雲21日舉辦「2023 CloudMile Solutions Day高峰會」，以「掌握AI商機佈局數位永續未來」為主題。萬里雲提出五大解決方案，包括雲端資安管理、生成式AI應用、數據管理整合、工作轉流程、雲端技術及管服務等解決方案。

為了協助客戶進行數位轉型，萬里雲成立蔚藍雲數位轉型顧問公司，提供企業多雲架構、資安防禦、數據治理及AI策略應用顧問服務。

根據萬里雲委託IDC研調所做的「2023企業雲端佈局與未來趨勢」調查顯示，各產業企業平均使用二家以上的公有雲廠商。細分產業類型，以金融保險產業平均使用3家公有雲最多，其次是遊戲、媒體業，平均使用2.7家公有雲，零售及服務業平均使用2.5個公有雲。製造業則是2家。

萬里雲表示，由此調查可知，多雲策略已經是企業的常態。而萬里雲也因應企業的需求，提供三大公有雲服務。萬里雲成立之初鎖定Google Cloud Platform為主要的公有雲為合作對象，因應客戶所需，未來也會擴及AWS及微軟Azure。

面對金管會鬆綁金融業者上雲的規定，因GCP的資料中心已落地台灣，符合金管會要業者資料落地的要求，萬里雲認為，GCP（Google Cloud Platform）仍有其優勢。