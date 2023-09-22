智探衛星上太空 明年底看8枚

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看好低軌衛星商機及太空產業發展，宏碁集團董事施宣輝自掏腰包、於2021年底成立智探太空，投入立方衛星的設計研發製造，近一年間已有2枚衛星成功發射入軌後，今、明年亦分別規畫2枚及4枚立方衛星進入太空，持續朝3年內營運達損平的目標前進。

近日智探號的3U立方衛星（T-1），順利運抵美國加州、裝入火箭彈射艙，預計搭乘SpaceX於11月發射的transporter 9進入太空。施宣輝表示，照既定規畫，今年底前SpaceX兩班次的火箭航班，智探皆早於一年前即訂好共乘艙位，明年也會持續照計畫推進其衛星上太空。

預計到明年底時，智探將有多達8枚自製立方衛星在太空入軌，是國內唯一擁有自製現役衛星入軌執行長期任務的民營製造／維運衛星公司。

施宣輝指出，現在已有很多台廠陸續投入太空產業、聚焦低軌衛星商機，近期也已有學術單位如中央大學和鴻海的合作。而更多的人投入，產業就會有更大的進步空間和進展。

隨著政府加大力道支持民間投入太空產業發展，去年可說是台灣的「新太空元年」，除國科會去年擴大補助國內自製立方衛星的研發計畫、鼓勵跨校團隊合作外，也有新創追星的扶植計畫，從火箭發射研發到自主通訊衛星製造，希望能構建成星群，達成衛星與衛星、和地端之間的雙向通訊不中斷。

台灣電子產業已有不少業者跨進低軌衛星領域，但仍多集中於網通相關供應鏈，產品則多以地端接收之基站、天線或零件等為主。不過，台灣既有的一線零組件大廠、包括晶片相關業者，迄今沒有動作，施宣輝認為，主要的原因在於「經濟規模」。

看好立方低軌衛星能讓太空衛星計畫任務的執行經費大幅下降，加上立方衛星具高度電子零件化的特性，施宣輝認為是台灣業者的最佳切入點。而這些零組件、模組都必須上太空、取得太空履歷驗證，這就是智探的商模和機會。

施宣輝預期，明年台灣整體發射至太空的衛星數量會有很大的成長，智探也會持續步步為營，同時期待台灣的太空產業發展亦再跨大步。