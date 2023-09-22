富動科 揮軍中國教育、童書

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富動科（6813）參加數字出版博覽會，攜手虹彩光電與TPK-KY（6373），與中國首家掛牌上市出版商時代出版傳媒，共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，採用10吋膽固醇全彩電子紙顯示器，未來將延伸至13吋、16吋機種，主要瞄準中國龐大數位教育、童書繪本市場，預計於明年第一季末量產出貨。

中國已成為全球第三大電子書閱讀器消費市場，預估今年電子書閱讀器市場規模將突破人民幣85億元。因亞馬遜旗下Kindle中國電子書店於上半年退出大陸市場，釋出之市場需求有待填補，富動科2022年底與虹彩光電、宸鴻合作，已完成膽固醇電子紙顯示器商品化，爭取此一龐大商機。此次展會上，富動科與內容提供者合作，攜手時代出版傳媒，並以快速成長之童書繪本、教課書、試卷等教育領域為首要目標市場。

為打入教育市場，富動科與時代出版傳媒共同合作開發，主打10吋膽固醇液晶全彩電子書閱讀器，及多款配套硬體新品，提供數位閱讀產品及技術服務，是全展唯一採用膽固醇液晶技術之產品。而時代出版傳媒股份有限公司作為中國首家掛牌上市出版商，旗下擁有9家專業出版機構，入選「十四五」國家重點出版規劃項目26項，尤其在教育市場時代出版傳媒自主研發的課後服務管理平台已服務學校約6000所、服務學生超過300萬人，自主研發原創精品課程近100門，將是富動科搶進中國龐大教育商機的主要合作方。

富動科表示，此次與時代出版傳媒共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，並與樂聲電子系統合作開發在電子顯示器導入發聲系統，能夠與童書繪本內容同步發出讀音與音效。後續出版商亦將進行數位內容與版面的校調，將多尺寸童書規格化至10吋顯示器上，預計2024年第一季末即可開始出貨並貢獻營收。

富動科指出，膽固醇液晶電子紙低耗能與長時間使用僅需充電1～2次之特性，將與第三代鈣鈦礦薄膜式太陽能電池契合，能實現於室內外環境中自給供電之功能，預期在全球減碳政策趨嚴下，能夠自行發電之彩色電子廣告紙市場商機無限，虹彩與富動已積極布局。而台灣市場也報佳音，預計年底前將陸續出貨膽固醇全彩液晶電子紙顯示器給教育出版及宗教產業。