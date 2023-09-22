恩智浦CTO：樂見與台積合資ESMC

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雙A（Auto、AI）成為科技產業發展新顯學，國際車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）執行副總裁暨技術長Lars Reger疫情後首次訪台，此行將會親赴台積電南科廠見證5奈米量產，並規劃拜訪經濟部，為後續在台灣設立研發中心做準備，同時也樂見與台積電在德國成立歐洲積體電路（ESMC），達到穩定歐洲車廠晶片供應與分散風險的目標。

Lars Reger旋風訪台，並與媒體分享未來AI與電動車發展新趨勢，提到恩智浦與台積電合資設立ESMC，主要是反應歐洲車廠，鑑於過去三年新冠肺炎疫情間出現車用晶片大缺貨的窘境，隨後地緣政治風險升高，為求晶片來源供貨穩定，業者紛紛希望晶片來源不要集中單一產地，因此，台積電已應德國政府要求前去設廠，有助於穩定供應歐洲車廠需求，恩智浦也能達到分散晶片供貨風險的目標，樂見台積電前去歐洲布局。

恩智浦21日舉行汽車智慧化與電氣化的技術趨勢說明會， Lars Reger親自進行分享指出，應對汽車智慧化的發展，NXP將以平台方案（platform）和關鍵組件（building block）的策略，來協助車廠進行創新。

Lars Reger強調，市場對於自駕車的發展似乎有過度樂觀跡象，再加上至今未能見到自駕車上路，也讓市場對於此一應用產生懷疑。Lars Reger分析，之所以會造成這個現況，很大原因就是自駕車不只是增加晶片提升人工智慧而已，自駕車還要有非常深厚的防護（Safe）與安全（security）基礎，達到充分信任的水準。