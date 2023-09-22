Meta：台人節慶購物參與率高

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根據Meta統計，台灣消費者的節慶購物季參與率高達86％，高於全球平均的70％，而且網路社群已成為消費者探索流行趨勢的首要管道。節慶購物季期間，高達81％的Z世代消費者透過Facebook、Instagram探索並發掘感興趣的商品。

也因此，Meta建議，商家不妨利用AI工具，備戰下半年各大購物節。

Meta透過調查數據，分析台灣消費者於節慶購物季的三項消費習慣。首先，經濟前景不明朗，消費者抱持謹慎態度，但是受到價格與折扣的吸引，許多消費者仍願意在節慶購物季增加消費金額。

其次，有98％消費者有意願嘗試新品牌。前三大熱門品類為食品、電子商品，服飾、時尚單品。

Meta指出，AI行銷工具可有效媒合廣告受眾，及吸引新客，對品牌成長將有顯著助益。

其次，Meta認為，社群已成為消費者探索流行趨勢的首要管道。節慶購物季期間，高達81％的Z世代消費者透過 Facebook、Instagram 探索並發掘感興趣的商品。

針對亞太區的調查中發現，67％的消費者認為，與其他平台相比，在Facebook、Instagram探索的品牌及產品更符合自身的興趣及需求。

由於消費者喜愛瀏覽社群平台探索最新流行趨勢，創作者的影響力日益提高，調查中一半（50％）的創作者粉絲表示，其購買決策受到創作者影響，另更有52％的用戶同意，若商品由信任的創作者推廣，較可能更快決定購買。