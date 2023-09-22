中菲行：空運今年飛美無淡季

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

海空運價走勢與市場展望

空運轉熱、海運穩價，都要看美國市場臉色！上櫃貨代業者中菲行總經理邱鈞榮21日表示，今年台灣空運出口到美國幾乎沒有淡季，7月中運費起漲有感，目前飛紐約運費每公斤飆至260元左右（不含燃油附加費39元），是以往淡季的倍數價，飛美西運費每公斤也有125元左右，美國市場占台灣空運出口量逾3成，具指標作用。

至於海運，中菲行副總林永川指出，前八月紐約、洛杉磯等主要港口進口貨櫃量衰退近2成，預計今年最糟時期已過，據美國零售業組織估，10月貨量會好一點，但11、12月較去年同期減少1成，估第四季會比第一季好。

目前貨櫃海運美西線每40呎櫃運價約1,700～1,800美元，美東線約2,700～2,800美元，航商靠著技術性控艙穩價；但歐洲線已回跌至1,000美元，由於大型貨櫃新船主跑歐洲線，預估運價易跌難漲，唯下跌空間有限。

展望明年，中菲行預估，明年空運景氣回溫可期，尤其看好AI伺服器將是空運主流商品；海運大宗民生商品庫存雖逐漸減少，但受俄烏戰爭持續、全球經濟情況不佳影響大，歐美消費何時明顯恢復還要再觀察。

根據統計，台灣8月空運出口貨量3.63萬噸，達今年以來高點、看到旺季跡象，累計前八月出口總貨量94.2萬噸，距離2019年同期僅相差4.3％。

邱鈞榮指出，台灣出口空運主要以半導體、伺服器等，搭配大陸華南、香港轉來的電商貨，9月下半至月底逢大陸十一連假，飛大陸空運艙位正逐漸緊張，預估9月出口貨量貼近8月高點，在半導體暢旺、AI伺服器量增下，明年景氣回溫可期。

隨半導體、3C等產業存貨下降、需求攀升，推升亞洲飛美國運費，尤其飛美東班機、艙位較少，加上巴拿馬運河塞船，部分趕季節性銷售的貨量開始海運轉空運，目前飛紐約每公斤運費約260元，飛芝加哥運費每公斤約130元，東岸甚至出現喊價搶艙位的好光景，飛美西運費每公斤約125元，飛歐洲運費約85元。

值得注意的是，亞洲線海運價已跌到谷底，但在美中貿易戰、中國+1備援的考量下，供應鏈移轉效應逐漸顯現，帶動印度、印尼等地運價上漲，台灣到印度的價格跟到歐洲一樣，且印度市場受到產業鏈移入效應，貨量跟去年同期相比多了2倍。