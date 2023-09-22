SKODA Enyaq純電休旅 明年開賣

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國內電動車市場持續擴大，9月正式突破去年全年的1.66萬輛，全年估將站上2.2萬輛新高，各廠牌也都加緊腳步推出純電車款，其中歐系的SKODA也不願落人後，提前亮相首款純電休旅車Enyaq搶聲量，對外預告明年上半年在台開賣，要電動車買家「稍等一下！」

儘管今年幾乎沒有新車上市，不過SKODA今年前八月在台新車銷量突破6,000輛、年增58.1％，逼近去年全年的6,600輛，今年在台銷售業績篤定創新高。

SKODA Taiwan表示，度過去年原廠嚴重缺車問題後，今年交車已較為順暢，不過部分熱銷車型還是有缺車問題，否則全年銷量將更高。

面對國內電動車市場持續擴大，SKODA Taiwan也同樣看好，在既有車款於國內市場穩定成長之外，也加快導入純電車腳步，21日提前在台亮相品牌首款純電休旅Enyaq，一次展出Enyaq 80X與Enyaq Coupe RS兩款車型，對台灣買家預告明年上半年將開賣，品牌躋身電動車之列。

儘管新車尚未正式導入，目前在網路已引發許多車迷討論，SKODA Taiwan樂觀Enyaq明年正式上市後銷售表現，坦言目前最擔心的就是原廠可以給台灣多少新車配額。

近年電動車在台接受度持續成長，國內電動車前八月領牌已達1.64萬輛，今年無論是福特、起亞（KIA）、賓士、BMW、奧迪等品牌今年電動車接單皆有不錯表現。

事實上，除了SKODA之外，各廠也都加大導入純電車款力道，其中BMW可說最為積極，目前電動車在品牌銷售占比已達約3成水準，年底前還有i5純電豪華房車將上市，預料將再掀起一波買氣。