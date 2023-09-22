桃首座金級綠建築 一天賣二戶

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最近十年人口正成長率躍居六都之冠，集眾多重大建設於一身的桃園，其中緊鄰「國門」的大園，今年異軍突起，躍居為上半年預售新屋市場交易量最強的熱區，百億級指標大案「遠雄仰森」挾著桃園首座黃金級綠建築、智慧建築候選雙認證住宅大樓，打造綠洲生活的獨家賣點，迅速擄獲買家的心，正式開賣五個月多，平均每一個月成交逾10億元，平均一天有近二戶被買走！在房市高檔震盪格局中寫下佳績。

住展雜誌統計，今年上半年銷售金額最高的行政區，大園以95.94億元擠進北台灣第三名，強勢上位桃園最強熱區。

其中大園年度指標案、遠雄建設首度插旗青埔的「遠雄仰森」，最近以大黑馬之姿異軍突起。據實價登錄資訊，至9月中旬已揭露達228筆，其中最高達每坪52.3萬元。

「遠雄仰森」約564戶，總銷達108億元，訴求不再只是青埔一般建案強調的高鐵、交通，而是區域小環境的綠洲生活，「從十條路，找到十種幸福」。據悉自4月初開賣至9月初，一天平均成交近二戶、每月平均成交10億多元，叫好又叫座，8月底時突破5成銷售率，開出紅盤；其中，19個店面在預售階段全部銷售一空，已創下遠雄房地產公司創辦以來的最快銷售紀錄。

遠雄房地產公司副總經理張益昌表示，「遠雄仰森」基地3,596坪，位於機捷A18和A19站的正核心點，步行1分鐘距離的老街溪，串連11座公園，是青埔最美的綠色隧道。三面臨路的基地，規劃為「品」字型的三大棟24樓高的住宅大樓，擁有28％的超低建蔽率、及128％高綠覆率，規劃青埔首見的空中露天泳池，一層樓有8拼、再以天井巧妙隔成兩個4拼，主力坪數包括29、37、43坪，為桃園唯一取得黃金級綠建築、黃金級智慧建築雙標章候選證書的住宅大樓，為市場所罕見。

對於「遠雄仰森」逆勢開出紅盤的關鍵，張益昌表示，首先，社區生活機能必須自給自足！這是吸引人口進駐的首要成功要件。第二，坪數和產品定位符合剛需。第三，精準的市調和目標客層分析，規劃出符合買方真正需求的產品。