台中大基地百億預售案 齊發

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台中下半年有三個位處熱門重劃區的大基地預售案推出，包括「達麗×白天鵝新高鐵案」、「雙橡園4117」、「豐邑太原YES」，個案總銷金額均破百億元，基地面積皆超過4,000坪，建商紛紛強調規劃私家大花園，打造「家在公園裡」的綠意景觀，頗受市場青睞，傳出銷售與詢問度熱絡。

其中位在北屯14單元的「豐邑太原YES」，是台中近期討論度極高的大基地新案，建案基地原為知名的「太原夜市」用地，豐邑機構砸下40億元購入7,300多坪土地，將分成二期開發，總銷金額高達200億元。

第一期「豐邑太原YES」基地面積逾6,200坪，產品規劃25至45坪，總戶數達818戶，今年6月進場時，以每周20多戶的速度銷售；平均地權條例新制7月上路後，每周仍維持10多戶的銷售成績，據悉目前總銷量已衝破300戶，根據最新實價登錄顯示，住家最高單價已來到每坪58.7萬元、單價創區域新高。

此外，位在台中高鐵前方、總銷高達180億元的「達麗×白天鵝高鐵新案」，基地面積4,584坪，預計第四季進場，由於基地位置佳，在全台最大的台中高鐵娛樂購物城帶動，及建商品牌效應帶動下，新案尚未正式公開就已詢問不斷，住宅產品規劃22至46坪，小坪數易入手也是高人氣的原因之一。

除此之外，位在水湳單元八、總銷金額破200億元的「雙橡園4117」，基地面積廣達4,117坪，是樓高41層的超高層建築，是近期受矚目的豪宅新案，預計第四季進場，預料將再創區域新天價。