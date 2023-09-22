貿協領軍生技業 拓波海市場

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外貿協會受外交部委辦，今年首度在立陶宛「波羅的海生命科學論壇及展覽（LSB 2023）」設置臺灣館，帶領12家生技醫療領域業者及公協會開拓波羅的海市場；臺灣首次參展即以規模最大國家館亮相，吸引觀展買主注目，除參展外，雙邊預定在兩年內進行十項雷射和生技方面的合作計畫，並希望落實到產業。

臺灣館由臺灣駐立國代表處大使黃鈞耀主持開幕，包括國科會副主委陳儀莊、立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）、立國創新署署長Romualda Stragiene、立國生技協會會長Tomas Andrejauskas、駐立臺灣代表處經濟組長廖浩志、貿協華沙台貿中心主任吳春見等人均出席參與。

黃鈞耀指，臺灣在過去幾十年基礎下成功建立半導體業，共同創新、發展智慧醫療新世代，近年來我與立國經貿交流密切，據海關統計，去年臺灣自立陶宛進口診斷實驗用的試劑為最大宗；而臺灣對立國的出口項目中，醫療器材僅次於電機相關產品，雙邊生技產業貿易達862萬美元。

立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯強調，該展作為波海地區最大生技論壇暨展覽，為該產業提供一個很好的平台拓展至歐洲生技市場，此次臺灣參展團，將使兩國的經貿外交關係更加緊密，也期待兩國在更多領域上的合作。

除此之外，參展商奇翼醫電以及福寶科技在50組新創提案競賽初選中脫穎而出，進而晉級前十強。