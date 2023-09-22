華新揪供應商 組減碳聯盟

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淨零減排當道，華新麗華與供應商組成減碳聯盟，期望2025年60％供應商可完成範疇一、二碳排揭露的目標，其中40％可通過驗證。華新21日召開供應商交流會，聚焦ESG，華新董事長焦佑倫期許，未來華新更努力做好企業公民的角色，與有相同價值觀的夥伴同行。

歐盟10月起展開碳足跡盤查，2026年開始課徵碳稅，華新的不銹鋼事業首當其衝，因此早從2020年就開始研擬因應對策。華新表示，華新不銹鋼事業各廠區從2015年起逐步展開ISO14064溫室氣體盤查、ISO14067碳足跡盤查，去年已完成兩岸各廠區溫室氣體盤查及產品碳足跡盤查。

華新21日舉行供應商交流會，近80家關鍵供應商與會，以「減碳聯盟、和諧共榮」為題，不銹鋼事業群、電線電纜事業群、資源事業群，分別發表未來策略及展望，並進行「企業ESG趨勢、永續碳排管理、智能生產技術交流」三場主題研討，增進供應商夥伴的永續治理知能、強化風險管理，期許與供應商夥伴攜手面對市場挑戰，持續深化供應鏈永續管理。

華新指出，華新將永續精神貫徹於策略願景，運用核心能力將ESG理念落實於日常營運，致力各事業產品高值化，建立資源化產業鏈，布局綠色產品與原料開發，朝向低碳、循環經濟與新能源目標邁進。

除此之外，華新也表示，公司於2021年推動綠色供應鏈專案，與供應商組成減碳聯盟，期望2025年60％供應商可完成範疇一、二碳排揭露的目標，其中40％可通過驗證，供應鏈帶動碳管理，每年持續減少碳排，與供應商一起邁向淨零未來。