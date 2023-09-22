風睿辦露天電影院 龍鳳漁港看好片

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台灣離岸風電標竿開發商風睿能源（SRE）與苗栗縣政府文化觀光局、苗栗縣南龍區漁會四度攜手進駐竹南龍鳳漁港，舉辦一年一度的免費公益活動「風睿能源 吹吹風電影院」。今年，風睿能源再次與「Skyline Film 屋頂電影院」合作，在秋夜漁港邊放映甫獲2023奧斯卡金像獎最佳動畫片提名的《青春養成記》，邀請苗栗民眾與遊客在港邊特有的閒適氛圍展開慢魚漁港文化五感體驗。

風睿能源以永續為核心，秉持著環境共好及地方共榮的精神，持續實踐對在地的承諾，今年再次獲得《台灣永續行動獎》肯定。延續著這個理念連年舉辦的「吹吹風電影院」，已然成為苗栗代表性藝文活動，成功促進漁港觀光和地方微型經濟發展。在代表台灣綠能發展的海上風機景致前，讓民眾戴上專屬耳機、窩在舒適躺椅上，迎著海風享受全台最潮的露天觀影。今年吹吹風電影院周邊市集還特別邀請專業的亞洲色彩團隊，特別設計以海上風機為靈感、吹吹風限定的人體彩繪圖騰，讓參加民眾能在享受異國風味餐車市集，以及精彩有趣的街頭演出之餘，還能帶走一片龍鳳漁港的風景。

苗栗縣政府文化觀光局簡任秘書彭德俊表示：「淨零排放和綠能產業是現在趨勢，苗栗全力配合中央政策，一起為永續潔淨能源發展而努力。風睿能源一直以來都是苗栗縣政府發展綠能的堅實夥伴，希望風睿能源能夠持續與地方緊密連結，舉辦更多的活動，與在地共好。」

風睿能源董事長林雍堯表示，風睿能源參與交付的第二座離岸風場海能風電在苗栗竹南外海落成並邁入商轉，很高興在達成這重大里程碑的一年。風睿能源懷著打造永續未來、與在地共好的責任與初衷，未來也將持續積極投入能源永續教育與地方創生活動，期望與在地社區及居民共享離岸風電開發成果。