攜食物銀行 康和證救助偏鄉弱勢

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為了守護台灣偏鄉的弱勢家庭，康和證券集團於9月14日宣布與1919食物銀行攜手合作，捐贈了1,000組總值30萬元的1919食物箱。這個慷慨的舉措將有助於改善許多台灣家庭的生活，特別是那些面臨基本食品和日常生活用品困境的家庭。

康和證券集團董事長鄭大宇，代表公司參與這次捐贈活動。由中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺代表受贈。捐贈的1919食物箱將被分發到1919食物銀行全台7個集散點，然後由超過800名志工運送至受助戶，確保物資親手送達需要幫助的家庭，讓他們在每餐都能享有食物，並幫助救助偏鄉的弱勢家庭。

鄭大宇表示，康和證券集團已經連續五年參與「1919愛走動—急難家庭救助計畫」，這次合作與1919食物銀行的捐贈是因為他們在單車環台公益勸募過程中目睹了許多急難家庭的困境。有些家庭甚至無法買到最基本的主食和生活必需品，因此需要社會的援助。1919食物銀行，由基督教救助協會成立，是一個能夠連接全台861個1919服務中心的平台，旨在協助募集和分發各種物資，以救助經濟弱勢的家庭。

康和證券集團秉承著聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，積極參與消除貧窮、終止飢餓、減少不平等對待的行動。他們呼籲員工參與公益活動，並將ESG（環境、社會和治理）理念深化成為公司的DNA，以便每位員工都能跟隨公司的步伐，對社會產生積極的影響。