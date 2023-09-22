台積電基金會 培力部落科學小勇士

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積極投入支持偏鄉培力的台積電慈善基金會，今年在管理團隊推出一天有薪志工假後，更是鼓勵著台積人上山下海進行各樣的志工體驗與服務，截至9月份，累積志工服務活動已超過百場。在新學期初始，50位台積電中科15B廠的志工以一對一的方式，於9月19日深入南投縣信義鄉，與雙龍國小師生來場職業探索，全員化身「部落科學小勇士」，從遊戲中玩科學，客製化的一日營隊內容，讓偏鄉學童不僅接觸科學也探索自己的興趣及能力發展的方向收穫滿滿。

這場在南投縣信義鄉雙龍國小舉辦的南投一日志工活動，參與的台積人來自台積電中科F15B廠的志工，輔導偏鄉孩童多元接觸科學並探索職業。

此次長期投入於原住民部落教育的台大東谷沙飛社團幹部也一同入村，欲響應台積電進行雙龍國小的英語教學及職業試探活動，後續也將會與台積電偕同並進合作，同時從服務中學習並一起讓台積人的公益力量持續延伸下去。

董事長張淑芬更全程參與這次活動的生命教育主題，學員藉由認識自我和遊戲來探索數理、科學和未來的過程。在接受媒體採訪時，張淑芬除驚喜於這次活動從學員看到的感動外，更分享台積電中科15B廠由廠長率領的50位同仁參與一日志工的熱情。讓外界只看到台積電員工在影響全世界的科技進程之外，積極透過台積電慈善基金會設計的「志工適性測評系統」，探尋出自己適合的服務類型，讓員工能選定主題、長期投入。