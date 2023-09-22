亞航估Q3轉盈 搶攻無人機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞航（2630）21日法說會釋出市場復甦的樂觀訊號，法人看好亞航可望於第三季提前轉盈。亞航為爭取無人機標案，三箭齊發，董座盧天麟透露，軍規軍用「銳鳶二」3架無人機預計10月招標，預算0.96億元，將攜手碳基科技共同投標；兩家業者也會攜手開發中大型無人機，放眼明年商規軍用無人機量產標陸續招標，國防部編列明年量產58架、預算近7.3億元。

另亞航在台北航太展亮相的AA-001無人機原型機，預估明年上半年取得民航局認證，將目前8架原型機優化，下半年即可出貨，進軍商用無人機市場，主攻外銷，盧天麟透露，已有多國客戶洽談中。

根據法人最新報告，看好亞航第三季有機會提前轉盈，主要受惠軍用機、民航機維修持續復甦，且少了一次性費用認列，營運將回歸獲利模式，估每股賺0.2～0.3元。

亞航上半年商用機維修收入已恢復至疫前86％，9月商用機陸續出廠認列營收，及第四季棚廠預度已排滿，法人估第四季將優於第三季，全年可望轉正獲利。

亞航上半年營收23.9億元，因認列員工認股薪資費用、一架飛機未實現損失，合計6,000萬元一次性費用，造成每股稅後純損0.16元，若扣除上述費用，亞航毛利率約6.7％；展望下半年，預計軍用產品學習曲線上升、物料管控，毛利率將再提升，法人估，亞航第三季將提前實現轉虧為盈目標，全年獲利轉正。

目前亞航手中訂單餘額約208億元。其中在手軍用業務年度預算執行貢獻營收約38億元，明年會維持類似規模；民用維修業務應可接近疫前水準、約6.2億元，也會建立737MAX維修能量，預計今年陸續取得台灣、韓國、美國民航局證書，持續爭取A320neo、737MAX等單走道飛機維修業務。

展望明年，既有軍機需求加上航太展無人機、光纖陀螺儀、圖資系統推出，及商用機市場持續復甦，樂觀未來兩年營運。盧天麟透露，光纖陀螺儀（FOG）可於明年初量產，已有二家客戶洽談中，預計明年開始貢獻營收。