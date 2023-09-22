公股勇護盤 9月已砸321億

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公股券商21日強力買進前10大個股

台股近期上演「雲霄飛車」走勢，指數連四紅蓄勢挑戰季線未果，加上美國聯準會（Fed）釋出仍有升息1碼空間態度，大盤本周以來苦吞連四黑，摜破半年線關卡，在外資大舉撤出情況下，八大公股行庫扮演重要護盤角色，21日買超金額達79.46億元，累計9月以來加碼321.25億元。

據統計，八大公股行庫自下半年以來開始加碼台股，7月累計買超85.5億元、8月買超金額更擴大至462.08億元，9月以來也買超規模也突破300億元，與外資呈現「你丟我撿」的操作策略。

此外，八大公股行庫21日鎖定台積電、技嘉、鴻海、欣興、中信金、國泰金、中鋼、合庫金、台泥、玉晶光等權值股，回補台積電21.18億元最多，其他名列前十大個股也都投入億元以上銀彈，抵禦外資調節壓力，展現護盤企圖。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，FOMC會議後，Fed主席鮑爾暗示年底前將再升息，提升市場對維持高利率期間預期，對Fed利率政策較敏感的美2年期公債殖利率觸及2006年新高，使得科技股為主的成長股承壓，對台股影響程度較為顯著，外資出逃壓力加大。

另外，市場關注選舉行情及政府基金將有數百億銀彈即將入市，政策護盤意味濃厚。第一金投顧董事長陳奕光認為，本土資金扮演重要撐盤角色，包括投信近期都一路呈現加碼態勢，重點布局對象為權值股，持續對抗外資撤出賣壓。

法人分析，台股跌破8月以來支撐力道強勁的半年線，多方格局遭到破壞，中期型態由多轉空，目前下檔支撐僅剩前低16,264點及萬六大關，研判若台股短線未能及時止跌回穩，並且重回半年線之上，則指數仍有繼續下探可能。

不過，從盤面資金動向來看，部分AI概念股獲得資金青睞，逆勢上揚，提振多軍士氣，短線觀察AI族群確實有觸底跡象，預料可望延續多頭火種，帶領指數回到上升軌道，將是短線觀察重點。