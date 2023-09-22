iPhone需求各自解讀 外資多空論戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近二年新款iPhone各機種交貨等待時間對照

蘋果iPhone 15系列發表以來成功凝聚市場目光，但外資圈對新iPhone銷售狀況卻出現分歧，摩根大通證券認為等待到貨時間拉長，尤其低階款需求優於預期，瑞銀證券調查反而顯示高階的Pro機種等貨時間明顯比去年短，形成「iPhone銷售、各自表述」的弔詭情況。

瑞銀實證研究室（Evidence Lab）數據顯示，iPhone 15系列在30個國家的初步需求並未一面倒地樂觀，高階機種方面，Pro款在美國、德國、英國與法國等主要市場的交貨等待時間約比去年同期短了一周；在大陸市場，iPhone 15 Pro等待時間只要23天，較去年同期iPhone 14 Pro縮短半個月。

同時，定價最貴的iPhone 15 Pro Max品項上，在美國、德國、英國、法國等主要市場的交貨等待期為38～40天，時間相比iPhone 14 Pro Max去年同期的39天，幾無變化。在大陸市場的等待時間為36天，雖較其他市場短，但比去年iPhone 14 Pro Max的46天，足足短了十天。

不過，摩根大通所做周間出貨時間調查顯示，iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max目前在各市場平均等待時間為15、15、31與44天，比第一周時的2、5、22與41天更長；若與一年前的iPhone 14系列產品相比，當時四款相對應機種等待時間為3、0、35與41天，摩根大通發現，低階機種的需求似乎比上一代iPhone更好。

瑞銀證券認為，儘管較低階的iPhone 15 Plus等待時間稍微拉長，但整體銷售出貨比重愈來愈向Pro與Pro Max傾斜趨勢確立，整體iPhone出貨很難不令人萌生擔憂。出貨比重變化上，iPhone 13系列於2021年下半年問世後，瑞銀估計，Pro與Pro Max二款高階機種約占新機出貨的49％，占全體iPhone銷售的34％；到了2022年下半年的iPhone 14系列，Pro與Pro Max二款占新機出貨比重爬升到63％，占全部iPhone銷售比例也升至41％。

根據瑞銀最新調查，iPhone 15系列的Pro、Pro Max高階機種，占新iPhone備貨與銷售的比例可望進一步拉高到63％，大致延續去年高階機種銷售攀高趨勢。