台股921遇強震 T50反1爆量大漲

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美股四大指數20日尾盤跳水大跌、尤其代表科技股的那斯達克指數及費半指數都跌1.5％以上，台股「921」遇到大地震，以大跌218點作收，市場避險情緒增溫，元大台灣50反1（00632R）21日股價爆量19.3萬餘張、激增1.38倍，股價收4.93元、大漲1.44％。

國際股市都出現低氣壓，台股本周4個交易日天天跌、共大跌604點，連動台灣50單日反向1倍報酬指數的T50反1，向來是市場大跌時的重要溫度計，外資及自營商連日同步大掃貨，21日再加碼14.06萬張，占總成交量19.3萬張的近73％，因而帶動股價爆量1.38倍，股價收4.93元，蓄勢挑戰半年線4.95元。

由於美國聯準會（Fed）20日宣布利率維持不變，但對未來利率態度轉趨鷹派，美股四大指數同步長黑收跌，費半指數跌破半年線、表現最弱勢，亞股也於美國利率決策會議（FOMC）前後弱勢震盪，外資也多呈現連續賣超，壓抑多頭氛圍。

中信投顧分析，台股連日大跌、尚待出現止跌訊號，FOMC偏空影響短線股市表現，台股出現近來第三次回測半年線、且為首度收盤跌破半年線，倘若美股再未止跌，美元走勢強勢、外資再呈現賣超，台股後續恐將拉長震盪期。

T50反1是台股指數多空的重要指標，中信投顧分析台股後市，在利多方面包括：一、美股費半及那指技術指標處相對低檔，二、經濟合作暨發展組織（OECD）上修今年全球經濟成長率至3％，三、半年線扣抵萬六之下暫無反轉疑慮。

至於利空方面包括：一、美國汽車工人工會（UAW）恐擴大罷工，二、油價持續走揚上看百美元（西德州原油創14個月新高），三、那指中最強AI晶片傳遭微軟砍單，四、台股指數拉出連4黑K，五、外資連4日賣超台股逾百億元。