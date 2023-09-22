Server供應鏈Q4進入營運成長軌道

國際金融分析：FOMC決策維持利率5.25-5.5％不變，重申年內仍將加息一碼至5.5-5.75％；FED同時更新2024年底利率預估，中位數落在5-5.25％，較6月預估上修2碼，代表2024年只有2碼的降息空間，時點落在明年第三季後，維持Fed一直向市場溝通，傾向利率維持更久的貨幣政策；再加上鮑爾於記者會提到中性利率可能上調，主因長期利率上緣自2.8％，上移至3.3％，有部分委員已上修中性利率水平。

雖然在FOMC釋出11月升息，及降息時間點及幅度較市場預期的慢且少，加上中性利率可能調升，金融市場以2年、10年公債殖利率上揚、股市下挫回應。但以FOMC經濟預估及鮑爾談話內容，對未來展望仍不需悲觀；在開場白及記者提問中重複強調，Fed態度偏鷹的原因不在對通膨的擔心，而是在比預期強勁的經濟活動。相較6月預估，Fed約略維持對未來通膨預期，但大幅上修今、明二年的經濟預估，GDP成長率由1％、1.1％上調至2.1％和1.5％；失業率則由4.1％、4.5％下調至3.8％和4.1％，也顯示FED的態度，將在經濟保持韌性及通膨2％的目標中，仔細琢磨、以時間換取空間。

AI相關類股隨ChatGPT流量5月見頂後連三個月停滯不前，加上短期沒有出現其他讓消費端驚豔的應用，及硬件最大受惠者NVIDIA大股東售股及營收包含自已所投資新創公司設備建置疑慮，股價呈現高檔轉弱，市場對AI前景產生疑慮。觀察其他AI指標公司股價，目標藉由年底前推出新一代大模型Gemini來重新奪回AI霸主的GOOGLE，股價則相對強勢；再以布局自研Dojo晶片有望涉足算力租賃業務的TESLA，在摩根士丹利大報告調升評價下股價當日也以大漲10％回應來看，市場對AI仍具期待。

國內市場觀察：展望後勢，除關注微軟的Copilot應用發展，更聚焦OpenAI將在11月6日舉辦的首屆開發者大會，及GOOGLE年底前推出的新一代大模型Gemini；此外，OpenAI和GOOGLE都即將進入多模態應用，此將大幅擴展AIGC在應用面的發展可能。台股方面，以NVIDIA於第一季末加大H100投片，將在10月進入AI Server成品組裝交付階段，加上傳統Server歷經半年以上的庫存調整，第四季將開始改善，整個 Server供應鏈將開始進入下一個營運成長軌道。

美股壓回、美元強勢，同樣影響台股資金流出，短期承壓；但以大框架經濟韌性，股市系統性風險仍在可控範圍；傳統8、9月是市場相對疲弱時刻，10月後市場焦點將逐步轉向明年成長產業，成長性越高產業，越有機會在修正後領頭，除AIGC趨勢外，中國手機市場歷經長時間調整，近期呈現初步復甦動能，尤其以華為供應鏈、摺疊手機、鏡頭相關者成長將優於產業，持續觀察十一長假到雙11的銷售回溫狀況。