五大網通廠 今年營收齊攻頂

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前八月營收優於去年的網通大廠

全球網通建設商機持續釋出，美、英、歐盟等八國及地區，預計在未來五至十年共投入800億美元，擴大網通基礎建設，國內網通廠中長期營運將持續受惠，包括啟碁（6285）、智邦（2345）、中磊（5388）、智易（3596）及合勤控（3704）今年全年營收可望延續去年，五大廠可望齊創歷史新高。

聯發科小金雞達發將在10月掛牌上市引起市場關注，而達發董事長謝清江指出，各國政府擴大投資網通基礎建設，根據各國釋出數據統計，未來五到十年，包括美國、加拿大、英國、荷蘭、巴西、歐盟、印度，以及阿聯酋，這八個國家或區域，總計將投入超過800億美元，未來在網通終端設備需求還會持續擴大，他並指出，達發科技以生產網通相關晶片為主，未來有很多發展機會。

國內網通業者也指出，目前各大廠主要外銷市場重心大致以美國、歐盟為主，而新興市場則看好印度未來發展，其中美國推出BEAD寬頻基礎建設計畫，預計投入420億美元，建置全美國都可以高速上網的目標；而歐盟則是有Connecting Europe Facility（CEF）計畫，預計以300億歐元，提升光纖覆蓋及網速；而印度同樣積極提升通訊設備，並推出BharatNet計畫，將以200億盧比，推動光纖到戶，增進通訊速度及品質。

以營收表現來看，今年來台灣電子產業多因消費性需求疲弱，而使業績較去年下滑，但網通廠在各國擴大網通基建挹注下，今年以來營運相對穩健，雖然第三季以來，網通廠仍感受景氣趨緩，下游出現庫存去化壓力，但國內幾家主要網通大廠，包括啟碁、智邦、中磊、智易及合勤控，在去年營收創下歷史新高之後，今年仍有機會續創新高。

以營收表現來看，五大網通廠去年營收均創歷史新高，而今年累計前八個月營收均優於去年同期。其中，啟碁累計營收較去年同期大幅成長27.32％表現最佳，而智邦年增率14.81％，二廠均有雙位數成長。

另外，中磊及合勤控第三季明顯感受歐、美市場庫存去化影響，但累計營收仍優於去年同期，並預期第四季營收可望較第三季回升，今年五大廠仍可望同步再創全年營收歷史新高。