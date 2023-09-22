連接器廠 搶啖充電椿商機

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電動車充電樁商機一觸即發，搶新商機，連接器廠不落人後，不單龍頭廠信邦（3023）已敲定赴墨西哥建廠，健和興（3003）內部就是否赴美建廠正進行討論，至於良維（6290）雖表示，暫時會以強化中國與泰國產線為主，但仍強調，美國電動車充電椿商機不會缺席。

特斯拉（TESLA）墨西哥超級工廠箭在弦上，傳投資額上看50億美元（約新台幣1,528億元），不讓特斯拉專美於前，傳統車廠包括通用、BMW、賓士、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、本田、現代和起亞也宣布攜手成立合資公司，擬在美國廣設充電樁，目標未來數年內於全美都會區以及高速公路地帶，增設約3萬個快速充電樁，估投資額至少上看10億美元。

看好電動車充電椿商機，台廠供應鏈也悄悄展開新布局，信邦坦言，現已在墨西哥買好土地，預定明年底前新廠就會蓋好，並於2025年投產，以因應工業及汽車訂單所需。

另著眼於美國政府力推美國製造，規定充電樁若要獲得補助必須有51％的零組件在美國生產，基於此需求，日前亦傳出健和興已接獲客戶要求，希望可以一併前往美國設廠。惟因赴美設廠成本不低，健和興現仍在審慎考慮中，該案預訂在明年上半年定案，不過基於成本考量，即便拍板赴美國設廠，也會以自動化程度較高的後段製造為主。

繼美國福特與通用等車廠相繼採用特斯拉的充電規格（NACS）後，良維主力客戶ChargePoint也宣布加入特斯拉充電陣營，為因應新聯盟的需求，未來ChargePoint的充電站勢必得再新增一些NACS充電設施，對良維來說，算是一個新商機。

良維表示，目前沒有美墨產線的布局，暫時會以強化中國新廠和泰國廠的產線為主，不過特斯拉充電規格（NACS）的認證現仍在持續推進中，預訂今年底前就會全數完成。