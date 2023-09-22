中美晶 增持朋程股權達24.58％

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中美晶（5483）21日董事會通過參與朋程（8255）現金增資案，再砸約6.4億元，持股比例增至24.58％。中美晶透過轉投資強化半導體事業版圖，朋程今年亦取得茂矽（2342）經營權，擴大碳化矽（SiC）布局。

中美晶先前8月4日董事會通過以不超過新台幣6億元內參與朋程現金增資。中美晶21日公告，參與朋程現金增資案，交易數量約412.8萬股，每股金額155元，最終認購總金額約6.4億元，目的為長期投資。截至目前為止，中美晶累積持有朋程約2,493.53萬股、累計金額23.96億元。

朋程今年取得茂矽三席董事，而茂矽也聘任大股東朋程副總、也是前中美晶集團董事長盧明光長子盧建志擔任總經理。朋程和茂矽期望透過雙方之間的整合，加速開發電動車市場。先前茂矽將新建一條碳化矽晶圓產線，2025年底導入量產，目標成為台灣首家自有碳化矽品牌的IDM廠。

中美晶集團投資的策略上，以綠色能源及半導體相關為兩大主軸，第三代半導體是其中重要的項目。旗下宏捷科是砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠，已在化合物半導體的晶圓代工領域站穩腳步，台特化是半導體生產鏈的重要特用氣體及材料供應商，朋程則投入碳化矽元件開發及量產。另外還有專注研發化合物功率半導體的碇基、安傑特與美商Transphorm，中美晶在半導體產業各關鍵環節布局，在電動車、5G、衛星通訊、特殊化學氣體等應用領域都占有戰略位置。