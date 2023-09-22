友達攜智崴 打造首座實境體感基地

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友達（2409）與體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）攜手，運用ALED無縫拼接先進顯屏技術，正式啟動位於基隆Aniverse漫遊者實境體感基地，打造全台最大戶外裸視3D LED弧形螢幕，將3D立體動畫活躍於頂樓外牆。未來ALED技術還將持續導入多元智慧場域，提供更豐富的數位藝術內容服務，拓展產業場域經濟出海口。

友達近年積極轉型，拓展非純面板業務，今年特地把非純面板業務營收獨立出來，凸顯出轉型成果。包括能源事業、系統設計製造服務、車用FIDM整合顯示方案、LED顯屏、智慧場域應用等。非純面板事業營收貢獻來看，第一季比重約20％、第二季能源事業受價格下滑、裝置進度延後影響，比重下滑到16％。隨著系統服務、智慧場域等業務推升，營收貢獻成長可期。

看準疫後實體消費復甦、主題樂園及觀光旅遊蓬勃發展，智崴匯聚多年遊樂設備產業經驗能量，集結友達先進顯屏技術及軟硬體整合力，將國外廣受好評的LED沉浸式模擬座艙及飛行船等遊樂設備，移師基隆火車站，並於頂樓打造寬23公尺、高6公尺的裸視3D廣告牆，將3D視界穿越元宇宙場域。

友達技術長廖唯倫表示，相較傳統投影技術，LED擁有空間、外型不受限之優勢，可提供虛擬遊樂設施巨型沉浸式感受。友達ALED超高動態對比的畫質表現，更有效展現與現實世界幾無區別的虛擬空間。