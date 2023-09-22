吃蘋果 力麗Q3拚損益兩平

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力麗近年財報

力麗（1444）大啃蘋果訂單，公司21日指出，今年搭配蘋果新品發表，Apple Watch錶帶還有編織充電線出貨狀況很好，數量是去年的10倍以上。力麗表示，雖蘋果訂單總金額占力麗紡纖本業營占仍低，不過由於電子級紡品毛利高，加上新台幣貶值效應、匯兌利益增加，改善獲利狀況，預估力麗第三季有機會損益兩平。

受到全球服飾消費市場低迷，力麗上半年財報稅後純損1.47億元，每股稅後純損0.15元。

因發展高值化產品，力麗指出，加工絲產線稼動率即便上半年僅6成，也仍然可獲利；第三季隨傳統旺季來臨，產能稼動率已經提升到85％，對下半年的營運加分不少。

環保聚酯纖維是力麗毛利較高的營項，力麗指出，應用在Apple Watch錶帶、谷歌智慧音箱等產品上的環保纖維，第三季是傳統旺季，貢獻業績可望顯著提升，單月突破千萬營收可期，業績規模持續放大。

至於印尼廠，目前主要業務是織布染整，力麗指出，主要客戶是Adidas、Nike，稼動率一直維持在85％～90％的高檔格局。看好印尼當地的內需，將擴大織布、染整產能，印尼已經有385台平織機，織二廠裝好將近695台，台灣加印尼共1,300台，目前更已經在規劃設織三廠。

力麗指出，印尼廠目前每月營收約8,000萬元，今年可望損益兩平，明年擴充後營收可翻倍到1.5億元，「一定可賺錢！」

除織布染整，力麗指出，印尼當地成衣產業蓬勃發展，已有一家當地成衣廠看好力麗印尼廠織布染整的實力，希望力麗能入股。據了解，為穩定印尼廠客源，力麗已考慮入股這家成衣廠，未來這家成衣廠也正計畫在當地IPO。

不過，受到全球紡纖產業景氣的影響，力麗認為，因去年第四季基期低，今年第四季預期會比去年同期成長。但今年本業要獲利仍有一定的困難度，從客戶訂單的回應，整個產業回溫要待明年上半年。