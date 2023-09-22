迎庫存回補 春雨樂觀看Q4螺絲業

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春雨近年財報

螺絲產業今年市況不佳，眼看即將進入第四季，訂單狀況仍舊不理想，不過螺絲大廠春雨（2012）認為，歐美國家客戶的庫存持續去化，已接近見底狀態，未來仍就有補貨的需求，審慎樂觀看待第四季螺絲業發展。

今年螺絲產業陷在一片愁雲慘霧之中，最主要的原因就是歐美國家買氣不佳，歐洲仍受限於俄烏戰爭導致民眾可支配所得減少，美國則是受到通膨衝擊，雙雙大砍螺絲訂單，導致國內螺絲業者有貨沒訂單，陸續出現休無薪假、周休3日、甚至做1周休1周的狀況，以減輕成本支出。就有業者直言，今年螺絲產業都不會好。

業界指出，今年螺絲產業除了航太、車用扣件受惠下游應用市況熱絡，訂單較旺之外，包括建築、工業用等產品皆呈現衰退。此外，今年第二季鋼價下跌，螺絲成品售價也被拉低，因此各家螺絲大廠營收衰退10％～40％，更遑論中、小型業者。

不過春雨認為，雖然目前歐美國家釋出的訂單不多，但「多少有增加」，且經過一整年去化，客戶端庫存已接近見底，接下來還是有補庫存需求，景氣築底的跡象逐漸浮現，因此對於第四季的螺絲產業持審慎樂觀的看法，有機會慢慢復甦。

春雨認為，台灣地區扣件內銷穩定，外銷逐步增溫，8月銷售額為今年次高。此外印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持好表現，更創17個月來新高。

春雨上半年也同樣面臨接不到訂單的窘境，不過8月起營運已經有改善，單月合併營收為8.20億元、月增21.2％，累計前八月營收55.70億元，年減幅收斂至27.78％。