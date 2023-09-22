中鴻冷熱軋 每噸漲500元

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中鴻（2014）21日開出10月盤價，包括熱軋、冷軋、鍍鋅產品每噸皆調漲500元，伴隨下游拉貨增，第四季業績成長可期。

中鴻指出，由於各國央行陸續終結緊縮、逐步寬鬆，全球經濟將溫和回升，大陸也即將展開限產，且煤、鐵等原物料價格續漲，因此決定調漲價格，熱軋、冷軋、鍍鋅10月盤價每噸均調漲500元，幅度與中鋼（2002）10月盤價相同；外銷部分則依產品及地區別調漲。

中鴻指出，14日歐洲央行宣布升息1碼並暗示升息循環已經接近尾聲，美國則因通膨壓力持續消退，市場亦預期聯準會的升息循環將近結束。此外，15日大陸人行再度降準0.25個百分點，預計釋放中長期流動性超過人民幣5,000億元，將有助擴大對實體經濟的刺激，在各國央行終結緊縮與逐步寬鬆之下，預計全球經濟將溫和回升。

在產能部分，大陸國統局統計，8月大陸粗鋼日均產量278.74萬噸、月減4.83％，加上後續粗鋼平控措施及秋冬季空品限制等因素，預計第四季減產規模將逐步擴大。此外，大陸8月汽車產銷量分別月增7.2％、8.2％，消費與就業數據亦明顯改善，顯示穩增長政策效果逐步發揮，加上基建施工進入旺季，下游用鋼需求有望加速釋出。

而原物料價格維持高檔也是這次調漲的原因，中鴻指出，近期鐵礦砂價格因鋼廠節前補庫衝高，煤價則受印度現貨需求旺盛推升，亞洲指標鋼廠持續開出平高盤，顯示鋼價具有強力支撐，預計隨季節性因素消弭將推動鋼市上行，為提振市場信心並反映鋼市展望，本次內外銷盤價順勢調漲。