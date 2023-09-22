台苯：減產、新產遞延 SM價格有撐

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台苯（1310）21日法說會，坦言當前需求復甦力道仍未明朗，加上大陸2020年以來的SM（苯乙烯）擴產潮，導致市場嚴重供過於求，在虧損壓力之下，已經有SM業者減產或退出市場；在各SM廠開工率低、新產能延後投產下，有助減緩市場供給過剩壓力，對SM價格形成支撐，台苯預期下半年營運有機會改善。

受到大陸2020起SM新產能投產潮衝擊，造成市場SM供過於求，業者削價競爭，導致台苯去年每股虧損0.71元；今年大陸開出的SM新產能合計達370萬噸，讓SM市況持續低迷，台苯上半年每股虧損0.57元。

台苯SM年產35萬噸，營收占比高達95.2％。台苯參考專業期刊數據指出，今、明兩年東北亞SM需求增幅分別為0.6％、4.4％，需求成長最高的市場為中國大陸，分別增家3.7％及5.8％，相較大陸去年SM需求成長僅0.8％，顯示市況持續改善，尤其許多SM廠陸續減產，日、韓廠開工率偏低，韓國業者轉而在市場採購SM：歐洲也因能源成本和通膨影響劇烈，已有SM生產廠表態將退出市場，加上新產遞延開出，今年至8月大陸370萬噸新產能投產後，至年底無新產能投產。搭配油價攀揚，報價行情出現反彈，有助下半年營運疏壓、提振。

台苯強調，明年中國大陸SM將有300萬噸新產能開出，2025年有60萬噸，面對SM市場供給持續增加，台苯透過強化核心事業（SM），同步拓展特用化學品（PDEB）的生產與銷售，進行溫室氣體減量，評估氫能發電技術，設法提振營運利基。