詠昇 拚明年EPS重返2元

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伴隨庫存落底，客戶壓力漸減，再加上工業用線束逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C改朝換代及南美新標案商機浮現，詠昇（6418）總經理黃金錫表示，繼今年獲利回到常態後，明年營收可望再度起飛，至於能否回到2017年EPS站穩2元的榮景？黃金錫也樂觀表示，會拚拚看。

目前景氣變數仍多，不過，隨著客戶端庫存將在今年第四季去化大半下，黃金錫仍表示，景氣看不太懂，但訂單能見度卻優於他廠，現保有二至三個月的訂單能見度，最短的也還有六周。

受惠投票設備線束標案持續出貨，黃金錫估9月營收和8月表現大致相當，第三季營收和第二季也在伯仲之間，雖然10月之後，因選舉機器訂單陸續出貨完畢，恐導致營收走弱，惟第四季仍保有年增力道，至於能否季增？目前則還不確定。

展望明年，黃金錫表示，明年最大成長動能來自布局逾20年的南美市場，就標案市場言之，明年至少會有二個標案可望落袋，其中一個是既有的投票設備線束的標案，另一個則是新增外送平台刷卡機充電器線束標案，前案因政府預算卡關，導入時間未敲定，規模也可能不若今年，但可以肯定的是明年至少會開標一次，至於後者，則已與客戶達成協議，快則訂單應可在今年第四季起轉入，慢則落在明年第一季。

在訂單截長補短下，黃金錫推估，明年來自南美營收貢獻應和今年的1.3億～1.5億元差距不大。

明年另一個成長動能則來自於工業用線束，逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C轉型，黃金錫指出，今年下半年起，已陸續有客戶將USB2.0改成USB3.0，甚至TYPE C，雖然目前量還不大，但預期「比例會慢慢拉起來」，為此，詠昇今年也積極規劃導入，明年就會進入量產。

另因應客戶一次購足的需求，來自客戶委託採購出貨的訂單也在持續升溫中，黃金錫表示，此部分訂單明年也會增加很多，可望增加7、8千萬元，估淨利達4％，對明年獲利也不無小補。