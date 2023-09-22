AWS攜中華電、伊雲谷 搶製造業上雲商機

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全球最大、同時也是台灣市占率最高的公有雲AWS，21日攜手中華電信（2412）、伊雲谷（6689）、邁達特（6112）等合作夥伴，舉辦製造轉型戰略峰會，將搶攻台灣製造產業上雲的商機。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，全球公有雲市場從2022年至2027年，市場規模將翻倍，從4,000多億美元攀升至1.2兆美元，年複合成長率為2成左右。

台灣產業強項為製造業，目前面臨許多挑戰，包括生產過程複雜、流程破碎化、資料孤島等等。如果可以藉由雲端服務及機器學習等技術，整合分析生產資料，產生洞察及預測，將可以優化生產製程與品質。

舉例來說，聯發科在發展5G SOC晶片時，當時為全球首例，為了提前上市，投產前就運用AWS電腦算力模擬，縮短了三個月研發時程。另外，台積電的EDA（電子設計自動化）也使用AWS雲端服務。

其他製造業客戶，例如：緯穎搭配AWS全球雲端基礎設施，2023年2月初規劃馬來西亞新工廠，新工廠的部署時間從十周縮短至一周。另外，智邦則是運用AWS物聯網服務打造智慧電源監控系統，快速對設備資料做篩選、分流。運用雲端平台的可視化儀表，提供數據分析，優化用電策略。

王定愷表示，台灣半導體屬於資本密集、門檻極高，許多新創公司根本不容易進入，但如今，運用雲端平台和服務，新創業者開發成本可明顯降低，減少初期投資成本。目前全球有83％的獨角獸公司均是AWS的客戶。

針對外傳微軟調降輝達H100晶片訂單，王定愷表示，不清楚同業的動向，但AWS也是輝達以及AMD的大客戶，以AWS來說，AI及生成式AI等需求沒有變化，仍是屬於滿強勁的市況，AWS也持續投入自研晶片，用於AI領域的推論以及訓練，應比泛用型晶片（輝達）的效能更好，可滿足不同行業之所需。