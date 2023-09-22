淨零永續人才育成 台中場今開課

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為滿足企業在淨零轉型階段專業人才的需求，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及中華公司治理協會，近期聯合北中南各大院校開辦一系列「淨零永續人才育成班」，22日攜手中興大學於金典酒店舉辦第二場培訓課程，邀請上市公司董事、經營主管及永續治理主管參加。

因應全球永續發展趨勢，實現我國2050年淨零排放目標，金管會於去年至今已發布多項措施，包括「上市櫃公司永續發展路徑圖及永續行動方案」、「我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖」，以鼓勵上市櫃公司落實永續治理工作，完善永續資訊揭露，敦促企業積極面對永續轉型迫切任務。

碳交所表示，在延續永續治理議題，此次課程涵蓋公司治理3.0永續報告書實務解析，與董事會如何訂定ESG永續治理策略、董事會／高階管理者在ESG治理角色與職責等內容，加強永續理論及實務的結合，深化永續思維至公司經營及理念文化中。

隨著近年來碳定價成為國際趨勢，我國也將於2025年正式啟動碳費制度，此次特別邀請中興大學森林系終身特聘教授柳婉郁，分享碳匯、碳權與碳交易議題。

相關課程包括自然碳匯最新近況、我國碳匯未來機會、國際碳權案例研析等，讓與會企業進一步了解熱門減碳策略，提供企業淨零路上多元減碳思路，強化企業減碳量能，助力接軌國際。

碳權交易所指出，2050淨零轉型是全世界的共識，也是臺灣的目標。

淨零永續人才育成班系列課程，透過產學交流合作、擴大彼此永續量能，培養更多永續發展背景的專業人才，幫助企業在淨零風潮中站穩腳步，為臺灣打造堅實的永續競爭力。