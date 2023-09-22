福壽肉品加工 獲利旺

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飼料食品加工廠福壽（1219）法說會報喜，福壽董事長洪堯昆21日表示，在肉品加工洽富氣冷雞獲利增逾2倍、加上第四季原物料成本趨緩、糧油供應穩定，樂觀第四季可優於2022年同期，有望帶動全年營收突破160億元，獲利創新高。

對於目前豬雞價格，洪堯昆表示，目前看來持穩；至於原物料價格第四季有向下趨勢，有益獲利。

福壽上半年營收83.1億元，受到原物料升高，相對毛利減，稅後純益1.37億元，EPS為0.42元；唯7、8月逐步往上，累計前八月營收已達110.89億元，法人指出，接下來至年底前的四個月為傳統旺季，有望挹注福壽全年營收突破160億元。

洪堯昆指出，福壽未來發展祭四箭，包括將朝擴大、整合糧農循環運作，以及AI、數位轉型陸續上線運作、落實ESG企業永續發展及創造產品價值、提升獲利等四大主要目標發展，尤其是從B2B延伸至B2C，像是福壽食品加工事業最大子公司洽富國際的氣冷雞，推出六年來已於2022年轉盈獲利5,000萬元，2023年上半年獲利大躍升為1.17億元，負責洽富推展的趙文強更在近期升任福壽總經理。

福壽打造洽富為第一隻小金雞之後，緊接著魚類加工的洽通，也將積極發展B2C，並將為包括超市量販與各大餐廳等客戶客製化，而10月洽富新品滴雞精更將進駐國內連鎖藥局通路，在食品加工業務獲利挹注下，全年獲利有機會創新高。

針對大宗物資原料價格狀況，洪堯昆表示，通常只能觀察三至六個月，主要以供應無虞為主，2023年最後一季動能還是要看台灣消費狀況，目前看起來市場景氣相對持穩，觀光客帶動餐飲消費，使得市場糧油供需平衡，自然可進一步穩定成長。

國內食品業2023年從年初到目前為止，持續歷經蛋荒、蛋價拱抬、甚或雞豬肉價等起伏衝擊，其中上半年因黃豆粉與炸油等銷售不如預期，加上原物料成本提價導致不少福壽獲利侵蝕。但第四季進入旺季，且洽富國際獲利大躍進，還有「起家雞」連鎖加速展店等，均有望挹注福壽全年獲利創高。