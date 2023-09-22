鴻華先進 四席獨董名單出爐

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鴻華先進-創（2258）公告，將於10月17日召開股東臨時會，會中除將討論修訂公司章程等七案，也將全面改選董事。鴻華先進於5月31日已送件申請創新板上市，證交所於7月通過上市案，市場預期應可在10月掛牌上市。

鴻華先進21日公告四席獨立董事候選人名單，包括黃秀英、孫欣、林柏村、蕭幸金，涵蓋機械、金融法律等產學界專業領域。

據鴻華先進公告，四席獨董候選人名單中，黃秀英為北科大車輛工程學系副教授、孫欣為創拓國際法律事務所資深顧問、林柏村為高科大機電工程系講座教授，蕭幸金為台北商業大學會計資訊系教授兼財經學院院長。

鴻華先進兩大股東分別鴻海（持股49.92％）與裕隆集團華創車電（47.96％）。

鴻華先進積極投入電動車發展，過去已發表Model B、Model C、Model E及Model T等電動車原型車設計，其中電動巴士Model T已開始銷售，至於Model C，就是規劃在2023年底發表亮相的裕隆納智捷n7。

由於納智捷在2022年兩度在官網上開放n7預售，短短時間內就接獲2.5萬張訂單，市場關切到底何時可以量產，裕隆於日前法說會上，除說明裕隆三義工廠產能足以應付，一旦上市後可循序消化訂單之外，也說明目前一切皆按部就班，n7進入「試裝階段」。