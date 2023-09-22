台指期 轉逆價差7.67點

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美國聯準會宣布9月FOMC會議維持利率不變，同時大幅上調今年GDP預估值，但暗示不排除年底再次升息，市場並預估明年降息次數減少二次，使得美元、2年期美債殖利率再度攀升，衝擊科技股走勢，美股四大指數全數下跌21日主要亞股普遍走跌，台北股匯市則形成雙殺格局，台指期下跌256點收16,309點，期現貨轉為逆價差7.67點。

台股早盤開低後，一路下殺超過200點，盤面上電子、金融和傳產類股全面倒地，權值股的晶圓雙雄、聯發科均重挫超過1％，日月光投控、研華跌逾2％，觀光、汽車、航運、生技醫療等傳產也同步走弱，儘管AI族群表現相對抗跌，加權指數終場仍下跌218.08點、收在16,316.67點，回測16,300點關卡。

整體來看，台股21日跌破自8月中至9月初，多方積極防守的半年線，而後續是否形成上檔賣壓，值得留意，而考量此次Fed偏鷹派聲明還需時間消化，短線不排除進一步回測前低尋求支撐。

台指期價差方面，台指期為逆價差7.67點、台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,005口至11,402口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加7,038口至13,203口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,924口至18,118口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量未平倉比（put/call ratio）由0.81降至0.75。VIX指數上漲0.74至14.73。整體選擇權籌碼面偏空。