Fed鷹聲再起 美股走軟

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2024、2025年更加鷹派的美國聯準會（Fed）點陣圖，讓美國股債市當日同步走跌，但使美元相對強勢。在未來長期保持實質高利率的環境下，將壓抑美股的評價，拉升中短期利率；而目前美國經濟在高息環境下仍表現強勁，使美元相對維持強勢，而受到Fed放鷹，美股走跌的影響，台股21日同步開低走低。

Fed本次利率維持在5.25％～5.5％不變，但透過大幅上修2024、2025年利率點陣圖，向市場表明將會更長的維持在高利率水準。從2023年的利率點陣圖來看，預期利率為5.5％～5.75％，意指在2023年剩下的兩次利率會議中，聯準會很有可能再升息1碼。

但目前市場態度偏向升息循環已結束，從FedWatch觀察，維持利率不變的機率仍超過5成。鮑爾表示2023年是否再升息1碼，仍須透過數據評估。後續關注10月核心通膨數據，以及就業市場報告是否符合Fed預期，觀察本波升息循環是否結束。

本次Fed經濟預測報告（SEP），再次大幅上調2023、2024兩年GDP的預測值，將原先的溫和（moderate）增長上調至穩健（solid）增長，並大幅下調未來三年的失業率。反應在升息狀況下，美國經濟仍優於聯準會預期，在經濟無虞的情況之下，聯準會更有底氣讓市場利率維持在相對高的水準更長一段時間。

另外，Fed同時下修2023年核心通膨預測，維持2024、2025年通膨緩降預期，並再次重申2％的通膨預期。表明Fed維持利率高位的原因，是讓通膨逐漸收斂至2％的目標水準，以及抑止通膨死灰復燃的可能性，而並非看到通膨再次失控的數據。（統一期貨提供，黃彥宏整理）