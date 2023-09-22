緯創雙鴻股價逆勢揚 權證夯

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股21日受美國聯準會放鷹影響，下跌超過200點，大盤雖表現不佳，仍有逆勢上揚個股，如AI股緯創（3231）股價逆勢翻紅上揚，力守百元關卡，漲1.82％，散熱廠雙鴻（3324）則是股價開低收高，上漲1.98％收308.5元。

緯創近年逐步將集團業務朝高毛利事業靠攏，尤其今年旗下AI伺服器業務進入快速成長期、其整體營運築起底氣後，加速盤整低毛利業務的改善，包括董事會近期決議處分位於馬來西亞、以消費性電子產品為主的廠房，持續重整集團業務，也擴大高毛利的業務布局。

據了解，該廠主要鎖定在已量產的行動運算產品為主，但產品毛利偏低、營收及獲利貢獻亦皆不顯著，隨著緯創這幾年逐步淡出包括iPhone在內的手機產業供應鏈，此回處分大馬廠，似再次表明退出低毛利的手機代工市場意圖。

今年已大漲一段的緯創，股價近期拉回，但外資法人看好緯創在2023～2027年，EPS年複合成長率高達33％，認為此波緯創拉回反而是進場好時機。

雙鴻則隨著消費電子產品逐漸復甦，客戶庫存消化至健康水位，挹注8月營收年、月雙增，另受惠於晶片廠開始釋出晶片，帶動雙鴻VGA散熱產品回升，預期9月持續增長。

法人表示，雙鴻8月營收雙成長，主要是顯卡及筆電的散熱產品出貨量成長，除了顯卡與筆電，近期伺服器因新平台轉換，也讓伺服器散熱模組出貨量提升，加上進行中（H100）AI伺服器認證，近期有望順利到手，第四季起開始放量出貨，也挹注營運；展望明年，法人看好通用伺服器新平台、AI伺服器、液冷散熱之滲透率皆提升，皆有利高單價的散熱模組出貨。