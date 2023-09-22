台廠AI實力強 高科技基金發光

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台股科技基金績效前十強

美國聯準會（Fed）及台灣央行9月都不升息，全球股市震盪，儘管外資大賣台股，但內資續挺。投信法人表示，台廠長期研發與技術實力，已取得AI供應鏈中上游關鍵位置，發展初期的中上游晶片、伺服器、零組件等族群，將成AI浪潮明確受惠者，建議利用高科技基金布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力表示，AI產業目前已形成完整供應鏈，且相關技術或產品多能創造實質獲利，早已脫離作夢階段，台灣科技業憑藉著不斷投入研發與技術創新優勢，台廠成功打入生成式AI供應鏈，為AI核心技術與相關零組件主要供應廠商。觀察過去近30年的科技趨勢主流相關概念股，也多有些產業小循環，在股價漲多稍作休息時，都是為了走更長遠的路。

富蘭克林華美投信建議，以布局AI主題相關台廠為首選，投資人不妨以台股「高科技基金」搭配「全球AI新科技基金」，除可全面掌握AI相關供應鏈，收穫長線投資報酬，一旦遇到股市震盪，也能分散風險，穩健型投資人也建議可利用定期定額扣款的方式，中長期累積投資單位數。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，隨美股回檔與第三季台股財報低於預期，加上主流股AI族群出現漲多拉回、融資餘額居高不下、籌碼凌亂等因素下恐回測半年線。但選舉初期政策偏多，對台股可產生支撐效果。類股布局核心以半導體（晶圓代工、IC設計）、光電、電子零組件、網通等為主；傳產以重電、生技等族群為主。

日盛高科技基金研究團隊認為，市場預期一旦美債殖利率回檔，科技股買盤可望回溫，近期權值股區間震盪，指數持續維持在季線及半年線間徘徊，考量到總經狀況與基期因素，明年預期將是資金面與基本面同步轉佳的一年，第四季股市行情應可偏多期待。