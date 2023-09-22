台股ETF受益人突破530萬 高息型最旺

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台股ETF受益人最新一周增加人數前五名

台股ETF受益人最新一周增加人數前十名

9月15日新公布集保戶股權分散統計顯示，53檔台股ETF受益人最新一周增加10萬9,023人，總受益人續創新高，突破530萬人，來到535萬8,654人，今年來增加120萬2,496人，其中增加的台股ETF有26檔，前八檔都是高息ETF，凸顯台股高息ETF仍是投資人的最愛。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長及股息收益，精準高息策略以實際宣告股利為篩選條件之一，非預估或歷史股利。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性的股票投資組合績效表現，最重要是選股邏輯要重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利持續成長，才能配得出高股利，且配息後還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，ETF成分股聚焦電子產業，選股兼顧波動及收益機會，搭配月配息機制，可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑認為，近期成分股中部份族群表現亮眼，主因市場在應用端出現殺手級新應用，使其營運表現出現質變、迎來基本面轉機，獲得市場賦予全新的評價所致。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊強調，市場目前不改變明年開始降息的基調，這對股債市場價格衝擊屬於短期，對中長期影響不大。台股現階段整理機率相對高，預計第四季庫存回到正常水位，期望明年新科技題材發酵，著重業績逢低布局具未來展望產業的優質標的。