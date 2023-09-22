桃園市府明年成立 智慧城鄉發展委員會

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桃園市長張善政9月19日主持市政會議時表示，隨科技發展，市府各局處都會借助智慧科技推展業務與政策，在統籌管理上，也需要新的思維模式，桃園市政府將整合現有的「資訊科技局（資科局）」與「研究發展考核委員會（研考會）」，於明（113）年成立「智慧城鄉發展委員會」，融合研考、資訊科技專業，負責跨局處協調、溝通各項與智慧科技議題，讓資訊專業擴散至市府各局處，強化數位治理能力，也讓「智慧桃園」的目標更上層樓。

張善政指出，在成立「智慧城鄉發展委員會」的概念中，他參考行政院中央部會的運作方式，在中央的委員會機制中，例如：國發會、國科會、陸委會、公共工程委員會等，都是行政院的幕僚機關，負責協調無法由單一部會處理的業務；而現今資訊科技蓬勃發展，每個部會都具有科技內涵，此時便需要委員會作為協調性組織，統整各部會與科技相關的施政方向。

張市長提到，桃園審計處日前點名市府編列4,500萬資安相關預算中，資科局的資安預算低於1,000萬，卻需承擔全府各局處的資安責任，恐有權責不一的問題，也因資源分散而難有較全面思考，因此未來研考業務需要更大程度涵蓋數位化與智慧化的概念與工具，而這都需要整併後的「智慧城鄉發展委員會」發揮關鍵角色，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都加明確並發揮效益，讓智慧科技得以順利推動，為桃園帶來新氣象。