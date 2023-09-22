印度巴西股市 歷年10月傲人

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近十年10月全球主要股市績效

據投信統計，近十年每年10月全球主要股市平均表現，印度以3.13％表現最佳，巴西2.89％居次，其他依序為道瓊指數2.72％、菲律賓2.55％、日本2.42％等，新興國家優於成熟國家，尤其印巴雙星股市各擁利基，建議定期定額相關基金，掌握投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鍾的市場。為新興亞股中外資累積買超金額最高的市場，本土投信資金也持續回流，資金動能強勁。

印度經濟仍相當堅韌，核心通膨受控，且企業財報表現目前整體小幅優於預期，未來兩年獲利成長率亦可望維持雙位數增長，同時官方推動產經政策也持續進行中，也可望為經濟與產業發展續添動能，皆有利於股市表現延續。

野村印度潛力基金經理人陳亭安表示，以內需市場為主的印度，今年經濟預估依舊可維持將近6％高成長，預期在政策驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁。統計過去十年間周報酬數據，印度股市與MSCI全球指數相關係數為0.668，與國際股市連動度並不算高，建議利用印度與全球較低關聯性達到分散風險效果，單筆搭配定期定額長期參與長線高速成長的印度投資契機

群益印巴雙星基金經理人向思穎認為，巴西優勢產業涵蓋消費、原物料、能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張以及豐富的天然資源，巴西央行在8月降息兩碼至13.25％，會議聲明中提到CPI前景有所改善，長期通膨預期有所下降，並且如果情況案預期發展，委員會成員一致預期再進行同樣幅度降息。

投信強調，巴西股市往往在降息後Party才開始，觀察過去五次巴西降息循環，大部分的股市上漲，都是從降息後才開始，而非降息之前，降息有利國內消費。展望後市，投資建議還是要以選股為主，原物料、能源、必須消費等獲利前景較佳的產業可持續關注。