印度人口紅利 排世界第一

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高盛證券預估，印度今明年企業每股純益成長分別可達18％及17％，展現強勁經濟基本面，外資3月開始積極買超，5月MSCI調升印度股市權重，吸引外資進駐，6月底市值已超過英國及法國，排全球第四，人口紅利亦為世界第一，將成亞洲下一個強國，中長線投資潛力足。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2019年印度政府開始推動印度製造（Make in India, MII）電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資進駐，電子製造業過去八年以高達17％的年複合成長率快速增長，正試圖取代大陸成為世界的製造中心。預期政策紅利驅動，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，今年經濟依舊可維持6％高成長率，支撐印度股市評價向上。

根據聯合國的中等出生率資料顯示，印度人口已達14.28億，生產力勞動人口高達11億人，兒童及退休人員除以勞動年齡成年人的比例非常低，充沛的勞動力與可期的消費力，人口紅利全球最強，也吸引外資紛紛進駐。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，內外資今年以來分別累計買超印度股市達122億美元與164億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。產業配置建議工業、非必要消費、金融、公用事業、科技為主的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，還有跌深且業績能見度高的景氣循環股。

利安東南亞基金經理人蘇志凱認為，近年因當地年輕人口竄升快速，東協市場的數位經濟發展更突飛猛進，預估從2022年到2025年，東協數位經濟實力將以20％的年複合成長率顯著躍進，預估明年整體企業獲利成長達8％，景持續看漲。