ESG債券 入手時機來了

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美元非投資等級債基金績效

美國聯準會（Fed）暫停升息，市場預期升息進入最後階段。法人指出，升息尾聲，通常伴隨債市榮景，隨美國國債殖利率高於3.5％的合理價值估計，美國政府債券吸引力提高，看好債市機會，此時布局ESG債券將是不錯時機。

瑞士百達資產管理指出，隨金管會通過ESG認可的產品持續增加，大眾對永續相關議題的關注也在提升，相關主題產品蓬勃發展。

百達投顧表示，除信用評等之外，ESG有如債券的第二套評分系統，提供債券投資者不同面向的觀點。若從基本面觀察，經濟衰退隱憂淡化，領先指標透露正面訊息，是投資非投資等級債的進場時機。

美國勞工部發布非農就業數據顯示，8月非農就業人數增加18.7萬人，高於預期的17萬人，就業市場仍十分熱絡；穆迪也預期美國非投資等級債違約率在中性情境下，將從去年12月31日的5.89％降至今年7月31日4.77％。百達投顧表示，全球非投資等級債符合「歐盟永續金融揭露規範」規範，法尋求提倡永續特徵，更具保護力的公司債。

數據顯示，ESG評分較低的公司相較於評分較高的公司，有可能間接遭受評級下調的風險。過去走勢證實，具有ESG傾斜的非投資等級債券指數，在面臨市場回檔壓力時，將比一般非投資等級債指數更具韌性。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君認為，在經濟前景仍有疑慮的背景下，高評級債券更容易受到市場資金青睞，加上投資等級債發行企業的整體財務狀況依然相對穩健，預期ESG企業債的表現將有機會持續漸入佳境。雖然短期市場消息較為紛雜，風險性資產料將持續震盪，建議不妨納入平均信評為投資等級的ESG企業債，在掌握收益的同時，還有望提升投資組合的耐震力。

安聯投信強調，雖市場情緒受聯準會官員言論影響有所起伏，但考量當前實質利率已高、美國利率已處於限制性水準，且下半年通膨可望隨著景氣放緩而回落，加上目前債券收益率仍具吸引力，投資配置時仍可維持較高債券水位，並視評價與信心動態調整水位。