三大利多 日股邁入牛市

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日本基金今年來前十強

今年以來日股表現佳，吸引國際投資人目光。投信法人表示，相較歐美國家，日本景氣表現穩健，企業獲利也率先反彈，且公司治理革新、通縮轉通膨及突飛猛進的內需市場，帶動日本股市展開長期多頭格局，今年漲勢只是起點，建議積極參與日股成長機會。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成指出，日本經濟復甦強勁且具韌性，根據野村資產管理預估，今年至明年日本GDP季增年化率不但均正成長，成長幅度更領先歐元區與美國。且自2004年以來，日本企業獲利水準與美國相等，但今年以來獲利預期大幅成長、遠勝美國與歐元區。日本市場不僅短線具極佳吸引力，長線更有結構性利多因素支持。

日企業開始加快結構性改革，隨日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益。近年來日股加速發放股利與實施庫存股買回等措施，在去年發放的股利與買回庫藏股金額已突破25兆日圓，預估今年金額仍將持續攀升。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊認為，日本第四季進入消費旺季，目前大陸旅客尚未恢復到疫情前水準，但當地消費金額已回到疫情前高點，靜待大陸旅日人數回歸，有望對推動日本經濟進一步成長。

日本基本面改善、企業改革加上政策加持等利多推動下，儘管指數位於高點，但仍有上漲空間，有機會再創新高，日股已擺脫低迷期，建議投資人可定期定額布局績效亮眼的日股基金，掌握後市行情。